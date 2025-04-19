«Чергова спроба пограти із життями людей». Зеленський — про «великоднє перемирʼя» Путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав слова лідера РФ Володимира Путіна про оголошення «великоднього перемирʼя» «черговою спробою пограти із життями людей».
«А щодо чергової спроби Путіна пограти із життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі — це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», — сказав президент.
За словами Зеленського, українські війська продовжують активність на території Курської області Росії та зберігають позиції. А на території Бєлгородської області Сили оборони просунулись і збільшили підконтрольну територію.
- Увечері 19 квітня Путін оголосив про нібито перемирʼя з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, і вона ніколи їх не дотримується.
- Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Напередодні США, які ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, оголосили, що «відійдуть» від цього процесу, якщо мирну угоду не укладуть найближчим часом.