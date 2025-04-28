Янукович отримав другий вирок в українському суді

Колишній президент України Віктор Янукович і колишній заступник начальника Управління державної охорони, який був головою Служби безпеки Януковича, Костянтин Кобзар отримали заочні вироки в українському суді.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Подільський районний суд Києва визнав їх винними у таких злочинах і призначив:

Януковичу — 15 років вʼязниці за організацію незаконного переправлення через держкордон та підбурювання до дезертирства ;

; Кобзарю — 10 років вʼязниці за дезертирство і організацію незаконного переправлення через держкордон .

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України разом із колишнім начальником Служби безпеки президента й представниками Росії незаконно перетнув держкордон України повітрям, а також організував переправлення щонайменше 20 людей зі свого оточення та військових Управління держохорони.

Вони вилетіли з околиць села Урзуф на Донеччині трьома російськими військовими гвинтокрилами, обійшовши офіційний пункт пропуску. Спочатку приземлилися на військовому аеродромі в місті Єйськ (Росія), згодом полетіли в Анапу, а потім — на військовому літаку до аеродрому «Гвардійське» в Криму.

Перебуваючи в Севастополі на території військової частини Чорноморського флоту РФ, експрезидент вирішив остаточно покинути Україну за допомогою російських військових. Він переконав частину українських охоронців дезертирувати і поїхати з ним до Росії. Врешті-решт їх вивезли морем із Севастополя. Частина співробітників держохорони, які втекли разом із експрезидентом, на службу більше не повернулася.

Увесь маршрут втечі через Україну та Росію планувався і контролювався російськими спецслужбами й військовими. Маршрут погоджували безпосередньо з президентом РФ.

Справу розглядали за процедурою заочного судового розгляду (in absentia), бо обвинувачені переховуються від українського правосуддя. Розслідування вело Державне бюро розслідувань.