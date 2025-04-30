У Південній Кореї розповіли, скільки бійців КНДР загинуло на війні з Україною

З 15 тисяч бійців КНДР втратила близько 4,7 тисячі солдатів, серед них — 600 загиблих.

Повідомили в середу південнокорейські депутати з посиланням на розвідку, передає Reuters.

Один з посадовців додав, що тіла загиблих північнокорейських солдатів спершу кремували в Курську, перш ніж повернути їх додому.



Бійці Північної Кореї покращили бойові можливості завдяки використанню сучасної зброї, зокрема безпілотників. Про покращення навичок північнокорейських солдатів раніше розповідав речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, який оцінював їхні втрати у 5 тисяч.

За його словами, після невдалих штурмів вони змінили тактику і тепер і рухаються групами по 1—2 бійці. Речник ГУР наголошує, що тепер також можна говорити про більш успішну підготовку військових з КНДР — вони опанували тактику використання безпілотних літальних апаратів і радіоелектронної боротьби. А тепер ще й повністю опановують озброєння і тактику, яку Росія використовує на полі бою проти України.

Reuters також пише, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до Росії КНДР отримала від РФ допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.

