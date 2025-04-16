В українській розвідці оцінили можливість участі військових КНДР у наступі на Сумщину та Харківщину

За його словами, наразі втрати Північної Кореї становлять близько 5 тисяч, проте ще 6 тисяч інших солдатів досі перебувають у Курську та можуть продовжувати воювати.

В українській розвідці не виключають, що росіяни у наступах на Сумську та Харківську область використовуватимуть північнокорейських військових.





Черняк каже, що після невдалих штурмів вони змінили тактику і тепер і рухаються групами по 1-2 бійці. Речник ГУР наголошує, що тепер також можна говорити про більш успішну підготовку військових з КНДР — вони опанували тактику використання безпілотних літальних апаратів і радіоелектронної боротьби. А тепер ще й повністю опановують озброєння і тактику, яку Росія використовує на полі бою проти України.



У ГУР також розповіли, що мовний барʼєр між північнокорейцями та росіянами не викликає перешкод. Черняк вважає, що військові з КНДР виконують свої обовʼязки в штурмових підрозділах, навіть не спілкуючись з бійцями Росії.

Він розповів, що північнокорейським солдатам дають інструкції «досягти того чи іншого кордону», після чого вони просуваються вперед. За його словами, виконавши завдання, вони закріплюються на місці без постійного зв’язку з російською стороною.

Черняк резюмував, що північнокорейські війська в Курську перенесуть тактику сучасної війни додому та навчать її інших солдатів у своїй країні. За його словами, Північна Корея є загрозою для України та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

У березні стало відомо, що в січні та лютому Північна Корея додатково відправила в Росію щонайменше 3 000 солдатів для війни проти України.