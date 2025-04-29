У Латвії чоловіка засудили до вʼязниці за участь у війні проти України

Латвійська прокуратура заявила, що громадянина Латвії засудили до шести років вʼязниці з двома роками випробувального терміну за участь у війні проти України на боці Росії.
Про це передає литовський мовник LRT.
Рижський міський суд затвердив угоду між прокурором і підсудним про визнання провини та призначення покарання.
Прокурор довів, що чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, який забороняє служити в іноземних збройних силах, бо приєднався до російської армії у 2023 році. Потім його відправили до Челябінська, де він служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку ЗС РФ.
Восени 2024 року громадянина Латвії направили в зону бойових дій на Донеччині. Там він будував оборонні укріплення для російських окупантів, а також брав участь у тактичних бойових діях і стрілецькій підготовці.
Латвійські правоохоронці затримали чоловіка 7 жовтня, коли він намагався незаконно перетнути кордон з боку Росії.
- Росія часто залучає іноземців до війни з Україною через обман — наприклад, пропонуючи роботу. Розслідування російського видання «Важные истории» зʼясувало, що на боці РФ воюють найманці зі щонайменше 48 країн.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.
- У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.