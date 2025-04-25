Обмін «всіх на всіх», контроль над ЗАЕС. Reuters публікує пропозиції України та Європи до мирного плану США

Україна і країни Європи зробили зустрічні пропозиції стосовно раніше оприлюдненого мирного плану США. Посадовці передали їх американській стороні під час переговорів у Лондоні 23 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters, що, як стверджує, отримало текст пропозицій.

Київ і союзники вимагають повного припинення вогню в повітрі, на суші та в морі. Обидві сторони мають почати переговори щодо реалізації плану за участі Вашингтону та європейських держав. Це має відбуватися паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повноцінної мирної угоди.

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Європа та Україна вимагають моніторингу припинення вогню під керівництвом США за підтримки третіх країн. Водночас Росія має:

повернути всіх незаконно переміщених українських дітей;

обміняти всіх військовополонених за принципом «всіх на всіх»;

звільнити всіх цивільних заручників.

Відповідно до пропозицій, Україна отримає «потужні» гарантії безпеки, зокрема від США (за аналогом статті 5 НАТО) попри те, що союзники не мають спільної думки щодо членства України в Альянсі. Також не має бути жодних обмежень для Сил оборони.

Гарантами мають виступити члени спецгрупи європейських країн і готові до цього неєвропейські держави. Пропозиції до плану визначають, що не може бути жодних обмежень на присутність, озброєння чи дії іноземних військ на території України. Київ продовжуватиме рухатися до вступу в ЄС.

Союзники та Київ пропонують наступне:

територіальні питання розглядатимуть після повного припинення вогню;

перемовини щодо територій будуть проводити, виходячи з фактичної лінії контролю;

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС та Каховською ГЕС за участі США;

також України отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Що стосується економіки, Сполучені Штати й Україна мають реалізувати угоду про економічну співпрацю та видобуток корисних копалин. Україну повністю відбудовують та надають фінансові компенсації, зокрема коштом державних активів РФ. Їх залишатимуть замороженими, доки Москва не відшкодує збитки.

Санкції США, введені проти Росії з 2014 року, можуть поступово помʼякшуватися після досягнення «сталого миру». Обмеження можуть повернутися автоматично в разі порушення мирної угоди за механізмом snapback.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.

Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post.

На ці повідомлення медіа про нібито американський план 22 квітня зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму, бо це поза українською Конституцією. До цього, 17 квітня, він розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».

Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.