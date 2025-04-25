Юридично російський Крим, контроль України над ЗАЕС та окупованою частиною Харківщини. Reuters опублікувало остаточний план США

США хочуть де-юре визнати Крим російською територією, щодо інших українських окупованих територій, то американці кажуть про визнання контролю РФ над ними де-факто. Натомість Україна поверне контроль над окупованими територіями Харківщини, ЗАЕС і Каховською дамбою. Ідеться про те, що це остаточна позиція США для обох країн, тобто як для України, так і для РФ.

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні , які представив європейським чиновникам спецпредставник Дональда Трампа США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Агенство опублікувало текст документа повністю без змін.



Припинення вогню за американською угодою передбачає:

Загальне припинення вогню.

Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації [припинення вогню].



Щодо гарантій безпеки для України, йдеться про наступні пункти:

Україна отримує надійні гарантії безпеки.

Гарантами виступатиме спеціально створена група європейських держав разом із зацікавленими неєвропейськими державами.

Україна не буде прагнути до НАТО.

Україна може прагнути членства в ЄС.

Питання територій США пропонують врегулювати так:

США надають юридичне визнання контролю Росії над Кримом.

США надають фактичне визнання контролю Росії над Луганською областю.

США надають фактичне визнання контролю Росії над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна повертає собі території в Харківській області.

Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між обома сторонами, а також над Каховською греблею.

Україна отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Також американська пропозиція має пункти щодо економічної співпраці:

Сполучені Штати та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво та видобуток корисних копалин.

Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію.

Санкції проти Росії, які на неї накладали через цей конфлікт з 2014 року, знімуть.

США та Росія розвиватимуть економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

За день до публікації Reuters видання Bloomberg писало про подібні пропозиції американської сторони. Зокрема про те, що США хочуть, щоб РФ повернула Україні Запорізьку АЕС, окуповані території Харківської області. У матеріалі також йшлося про те, що США хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро.

Американці, за даними Bloomberg, вимагатимуть від Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушить ці питання з Путіним під час їхньої наступної зустрічі, яка, імовірно, відбудеться в пʼятницю, 25 квітня. Американський посадовець вже прилетів до Москви.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.