FT: Європа попередила США, що не визнає Крим російським — у НАТО може настати дипломатична криза

Країни Європи не визнаватимуть Крим російською територією, навіть якщо це зроблять Сполучені Штати, адже це загрожує знищити заснований на правилах порядок, який є в основі миру на континенті впродовж десятиліть.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Європейські столиці не підтримають будь-який крок США стосовно визнання Криму російським і не тиснутимуть на Київ, щоб той погодився на такі умови. Високопосадовці ЄС називають своїми червоними лініями правовий статус Криму і прагнення України до НАТО.

Найбільшим європейським державам, які входять у НАТО, необхідно перешкодити Вашингтону визнати Крим російським в односторонньому порядку, оскільки це винагородить агресію Росії, заохотить її відстоювати свої претензії у Грузії та Молдові, а також посилить загрозу для інших пострадянських країн, зокрема Естонії, Латвії і Литви, які є членами НАТО та ЄС.

Статус Криму здатен створити велику дипломатичну кризу для НАТО. Позиція Альянсу зараз — ніколи не визнавати контроль Росії над півостровом. Імовірність того, що США відмовляться від переговорів, звинуватять Київ у цьому і нормалізують відносини з Москвою, може призвести до конфлікту серед лідерів НАТО.

За такого розвитку подій конфлікти поширяться і всередині ЄС, зокрема стосовно того, що робити із санкціями проти РФ, якщо Вашингтон скасує свої.

«Справи мають зовсім не добрий вигляд», — сказав чиновник ЄС, додавши, що будь-який крок США про визнання Криму російським або вимоги до європейських столиць помʼякшити санкції проти Москви «вбʼє єдність ЄС».

Європейські країни, які входять і до ЄС, і до НАТО, зараз намагаються домовитися з командою Дональда Трампа про майбутню співпрацю у сфері безпеки та торгівлі. Вони хочуть уникнути великої тарифної війни, яка може сильно зашкодити їхнім економікам. Є побоювання, що США можуть використати це питання як спосіб тиску під час переговорів.

Зараз європейці вже не сподіваються, що їх залучать до переговорів про врегулювання війни в Україні. Надії остаточно розвіялися, коли держсекретар США Марко Рубіо відмовився від зустрічі в Лондоні з українськими та європейськими посадовцями, а спеціальний представник Трампа Стів Віткофф замість цього вирішив вчетверте поїхати до Путіна.

Адміністрація Трампа презентувала Києву угоду з дуже вигідними для Москви умовами, серед яких визнання США суверенітету Росії над Кримом (що порушує узгоджену політику НАТО) і заборону на членство України в НАТО. Україні мало що пропонували в обмін на відмову від своєї території.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.