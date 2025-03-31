WSJ: Радник Трампа Волтц обговорював у Signal не тільки удари по хуситах, але й війну в Україні

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц обговорював у месенджері Signal не тільки удари по єменських хуситах, але й війну в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Двоє неназваних американських посадовців кажуть, що Волтц і члени американського уряду вели в Signal кілька «делікатних розмов» про військові операції. Також вони обговорювали, як досягти миру між Росією та Україною. Однак вони не уточнили, чи була в цих чатах секретна інформація.

Попри медійну підтримку Волтца з боку Трампа, той втрачає вплив на американського президента. Якби новина про чат Signal уперше зʼявилася в консервативному виданні на кшталт Breitbart, Волтца б уже звільнили. А оскільки першими це поширили демократичні медіа, Трамп не захотів ощасливити своїх критиків — і залишив Волтца на посаді.

Насправді ж Трампа більше розлютило те, що Волтц мав номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, аніж те, що деякі важливі військові дані стали надбанням громадськості.

Раніше, як писало видання Politico з посиланням на джерела, віцепрезидент США Джей Ді Венс, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і керівник кадрового управління адміністрації Серджіо Гор приватно порадили Трампу звільнити радника з нацбезпеки Майка Волтца. Роботою Волтца також незадоволений держсекретар США Марко Рубіо.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.