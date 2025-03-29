Politico: Віцепрезидент і топпосадовці приватно запропонували Трампу звільнити радника Волтца, який потрапив у скандал через чат в Signal

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і двоє топчиновників адміністрації Білого дому на приватній зустрічі запропонували президенту Дональду Трампу звільнити його радника з питань нацбезпеки Майка Волтца.

Про це заявляє видання Politico з посиланням на два анонімних джерела.

За даними медіа, окрім Венса таку пораду дали голова апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз та керівник кадрового управління адміністрації Серджіо Гор.

Співрозмовники журналістів кажуть, що Трамп погодився з тим, що Волтц схибив, але зрештою вирішив поки що не звільняти радника з однієї причини — не дати перемогти ліберальним медіа та демократам.

На думку джерел, деякі чиновники адміністрації Трампа просто чекають слушного моменту, щоб звільнити його, прагнучи «звільнитися від циклу новин перед тим, як вносити зміни».

«Поки що вони будуть триматися за нього, але через кілька тижнів він піде», — каже один зі співрозмовників.

Офіс Венса відмовився від коментарів. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що «Трамп, як і раніше, повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майком Волтцем».

Напередодні віцепрезидент включив Волтца до складу делегації під час поїздки до Гренландії. Поінформований співбесідник Politico зазначив, що Венс, схоже, «швидко прийняв» рішення Трампа щодо Волтца й «з радістю залишив кадрові рішення» на розсуд американського лідера.

За даними джерел медіа, деякі співробітники Білого дому були розчаровані тим, що Волтц хоча б не запропонував Трампу свою відставку, аби дізнатися, чи хоче цього президент.

Журналісти стверджують, що попри публічну позицію адміністрації, де Волтца підтримують, за лаштунками створюється враження, що радник втратив довіру своїх колег.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.