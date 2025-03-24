Делегація США збирається відвідати Гренландію. Там це назвали провокацією

Високопоставлені посадовці США цього тижня відвідають Гренландію. Влада острова розкритикувала майбутній візит — на тлі заяв президента Дональда Трампа про купівлю цієї землі політики вважають це провокацією.

Про це повідомляють Reuters і гренландська газета Sermitsiaq.

Як пишуть медіа, делегацію очолить Уша Венс, дружина віцепрезидента Джей Ді Венса, а до її складу увійдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц і міністр енергетики Кріс Райт.

Візит запланований на 27—29 березня, пише Reuters. Посадовці США мають відвідати американську військову базу Пітуффік і подивитися перегони на собачих упряжках. Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його тимчасовий уряд не зустрічатиметься з представниками Вашингтону.

«Донедавна ми могли довіряти американцям, які були нашими союзниками й друзями, і з якими нам подобалося тісно співпрацювати. Але цей час минув», — сказав Егеде в інтервʼю Sermitsiaq.

Урядовець вважає, що насправді візит покликаний продемонструвати силу США і зміцнити віру американців у місію Трампа. Муте Егеде закликав міжнародну спільноту «гучно говорити про те, що США погрожують Гренландії», інакше «ситуація буде щоденно загострюватися».

Речник Ради нацбезпеки США Браян Гʼюз стверджує, що візит має на меті «розбудовувати партнерство, яке поважає самовизначення Гренландії й сприяє економічному співробітництву».

«Цей візит [необхідний] для того, щоб дізнатися про Гренландію, її культуру, історію і людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, які Сполучені Штати з гордістю спонсорують», — каже Гʼюз.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде субʼєктом Сполучених Штатів. Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність

У січні 2025-го Трамп і Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку американський президент хоче придбати. Вона пройшла вкрай погано, писало Financial Times.

Згідно з опитуванням, майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

Депутат Європарламенту від Данії Мортен Локкегор пропонував Гренландії розглянути можливість приєднатися до ЄС, щоб захиститися від намірів Трампа.

11 березня у Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова. Результати голосування називають несподіваними.