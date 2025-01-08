Уряд Данії відповів, чи зможе Трамп купити Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія перетвориться на суб’єкт Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи посадовця.

«Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з прагненням стати федеральним штатом у складі США», — сказав Ларс Локке Расмуссен.

У розмові з журналістами він додав, що зростання занепокоєння Вашингтону безпекою в Арктиці «цілком виправдане» та пов’язано з активністю Росії та Китаю в регіоні.

«Я не думаю, що ми переживаємо зовнішньополітичну кризу. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій», — додав міністр.

Відомо, що 8 січня прем’єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде зустрівся з королем Данії Фредеріком X у Копенгагені для переговорів. Напередодні очільниця данського уряду Метте Фредеріксен сказала, що Гренландія належить гренландцям і не продається. Вона не уявляє передумов військового вторгнення США на цю територію.

Як пише Reuters, військові можливості Данії на великому острові «обмежені чотирма інспекційними суднами, літаком-розвідником Challenger і патрулями на собачих упряжках».