Трамп-молодший відвідає Гренландію після заяв батька про її купівлю

Дональд Трамп — молодший відвідає Гренландію. Нещодавно його батько — обраний президент США — заявив, хоче купити цю арктичну територію.

Про це передає BBC News.

Трамп-молодший планує записати відео для подкасту під час одноденного приватного візиту. Політик підтвердив поїздку свого сина в соцмережі Truth Social і додав, що разом з ним поїдуть «різні представники», і вони відвідуватимуть «деякі з найвеличніших місць і памʼяток».

«Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже порочного зовнішнього світу», — написав Трамп.

До тексту обраний президент додав відео, де неназваний гренландець у червоному капелюсі Make America Great Again просить Трампа купити Гренландію та звільнити її від «колонізації» Данією.

Міністерство закордонних справ Данії зазначило, що Дональд Трамп — молодший не поїде до Гренландії від імені майбутньої адміністрації свого батька.

У грудні Дональд Трамп поновив суперечки, коли заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну.

«Ми не продаємося і не будемо продаватися», — так заявив премʼєр-міністр острова Муте Егеде у грудні 2024 року одразу після слів Трампа.

Гренландія — це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.