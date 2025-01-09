Обраний Трампом радник з нацбезпеки висловився про роль Гренландії для США

Конгресмен Майк Волтц заявив, що Гренландія важлива для національної безпеки Вашингтону. Кандидат у радники Дональда Трампа пояснив це амбіціями Росії в регіоні.
Про це повідомляє Reuters.
«Є Росія, яка намагається стати королем Арктики, з більш як 60 криголамами, деякі з яких атомні. У нас є два, і один з них недавно загорівся», — сказав Майк Волтц в інтерв’ю Fox News, коли його запитали про бажання Трампа взяти Гренландію під контроль.
Гренландія є частиною НАТО через членство Данії. Острів розташований на найкоротшому шляху від Європи до Північної Америки. Він має стратегічне значення для американських військових та їхньої системи раннього попередження про балістичні ракети, пише Reuters.
«Йдеться про важливі корисні копалини, природні ресурси. Йдеться про те, що полярні шапки з криги тануть, і китайці запускають криголами та просуваються туди. Це нафта і газ», — додав Волтц.
- У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість використання військових дій для придбання Гренландії.
- Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону Гренландії, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.
- Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Премʼєр Данії Метте Фредеріксен сказала, що Гренландія належить гренландцям і не продається.