У Європарламенті закликали Гренландію приєднатися до ЄС, щоб захиститися від амбіцій Трампа

Депутат Європарламенту від Данії Мортен Локкегор пропонує Гренландії розглянути можливість приєднатся до Євросоюзу. Він вважає це захистом від намірів президента США Дональда Трампа придбати острів.

Про це пише Politico.

Локкегор переконаний, що майбутнє Гренландії зрештою вирішуватимуть самі гренландці, однак каже, що настав час для «нового мислення».

«Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки ви хочете бути незалежними, ви маєте бути членом альянсів. І на мою думку, ЄС — це найкращий альянс, в який ви можете вступити. Це стосується і Данії, і Гренландії. Ви [будете] захищені економічно і політично», — вважає євродепутат.

Гренландія, самокерована данська територія, проголосувала на референдумі за вихід з європейських спільнот у 1982 році та офіційно вийшла з блоку в 1985 році. Хоча більшість з приблизно 60 тисяч її громадян — данці, отже, вони залишаються громадянами ЄС.

«Очевидно, що ситуація кардинально змінилася з 1985 року. Зараз у нас зовсім інша геополітична ситуація», — додав Локкегор.

Він стверджує, що Гренландія — «природжений кандидат на членство в ЄС, із сильною демократією і системою соціального забезпечення». Тож багато цінностей Брюсселю, на його думку, збігаються з цінностями жителів острова.

Завдяки амбіціям Трампа стосовно покупки цієї землі Гренландія може відновити дискусію про те, чи розглядає вона тісніші відносини з Європою, каже євродепутат.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде субʼєктом Сполучених Штатів. Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність

У січні 2025-го Трамп і Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку американський президент хоче придбати. Вона пройшла вкрай погано, писало Financial Times.

Згідно з опитуванням, майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.