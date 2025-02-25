У ЄС заперечують, що пропонували Україні укласти угоду про корисні копалини

Речник Європейської комісії Томас Реньє заперечив, що Європейський Союз запропонував Україні угоду про корисні копалини, альтернативну американській. Каже, що така співпраця триває вже кілька років.

Про це заявив речник Єврокомісії Томас Реньє, передають «Інтерфакс-Україна» і «Європейська правда».

«Немає пропозиції. З 2021 року в ЄС є офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване Меморандумом про взаєморозуміння. Отже, це датується чотирма роками тому», — заявив Реньє.

Так посадовець прокоментував слова європейського комісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, який нібито запропонував українським посадовцям угоду про «критичні матеріали» і назвав її «виграшною» для обох сторін.

«Під час вчорашнього візиту колегії до Києва [єврокомісар Сежурне] справді зустрічався зі своїми українськими колегами. І він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи, аби зміцнити наше взаємовигідне партнерство», — уточнив речник Єврокомісії.

За словами речника, співпраця в галузі критично важливої сировини спрямована не лише на гарантування безпеки ланцюжків постачання для ЄС, але й на розвиток потенціалу в країнах-партнерах, що створює взаємну вигоду.

«Тепер, як ви бачите, тут насправді йдеться про співпрацю з Україною, а не про якусь конкуренцію зі США», — додав Реньє.

Такі заяви лунають у час, коли підписати угоду про корисні копалини від України вимагають Сполучені Штати. Президент США Дональд Трамп хоче отримати доступ до українських надр як «компенсацію» за надану адміністрацією Джо Байдена військову допомогу Україні. Трамп наполягав, що США заслуговують на «повернення грошей» за допомогу в захисті України від вторгнення Росії.

Водночас у проєкті угоди від США немає згадки про будь-які військові зобовʼязання Штатів, пише Axios. Документ зосереджується на створенні Інвестиційного фонду реконструкції. Україна має внести до фонду $500 мільярдів, причому внесок України має бути вдвічі більшим за внесок США, але угода не передбачає, що ця сума має бути сплачена Штатам.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду про рідкоземельні метали, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.