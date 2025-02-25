У ЄС пропонують Україні окрему угоду про корисні копалини

Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурн під час візиту до Києва 24 лютого запропонував українським посадовцям угоду про «критичні матеріали» і назвав її «виграшною» для обох сторін.

Про це передає Barronʼs.

«Двадцять один із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, Україна може забезпечити у взаємовигідному партнерстві», — сказав Стефан Сежурн.

І додав, що Європейський Союз ніколи не вимагатиме угоди, яка не буде вигідною для обох сторін.

Така пропозиція від ЄС прозвучала в час, коли угоду про корисні копалини від України вимагають Сполучені Штати. Президент США Дональд Трамп хоче отримати доступ до українських надр як «компенсацію» за надану адміністрацією Джо Байдена військову допомогу Україні. Трамп наполягав, що США заслуговують на «повернення грошей» за допомогу в захисті України від вторгнення Росії.

Водночас у проєкті угоди від США немає згадки про будь-які військові зобовʼязання Штатів, пише Axios. Документ зосереджується на створенні Інвестиційного фонду реконструкції. Україна має внести до фонду $500 мільярдів, причому внесок України має бути вдвічі більшим за внесок США, але угода не передбачає, що ця сума має бути сплачена Штатам.

Крім того, 50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від «видобувних матеріалів» — включно з мінералами, нафтою і газом — мають сплачуватися до фонду.

Також у тексті є положення про проєкти на територіях, «тимчасово окупованих Російською Федерацією, у разі деокупації таких територій».

CNN з посиланням на джерела зазначає, що проблемні технічні деталі угоди, як-от гарантії безпеки, залишили для подальшого обговорення.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.