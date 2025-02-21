У Балтійському морі втретє пошкодили підводний кабель між Фінляндією та Німеччиною

У шведській економічній зоні Балтійського моря між Фінляндією та Німеччиною, імовірно, пошкодили ще один підводний кабель.

Про імовірні пошкодження повідомила берегова охорона Швеції, передає SVT.

Пошкодження сталось біля острова Готланд — кабель пролягає між Фінляндією та Німеччиною.

За словами компанії-власника кабелю, це вже третій випадок за короткий час, коли один і той самий кабель пошкоджений — у листопаді та грудні кабель був повністю відключений. Цього ж разу інцидент не має погіршити звʼязок.

Шведська прокуратура розпочала попереднє розслідування. Корабель вже прямує до місця події, щоб допомогти в розслідуванні.

За словами берегової охорони, незрозуміло, коли стався ймовірний обрив кабелю, але про інцидент стало відомо з четверга, 20 лютого.

«Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже сказав раніше, їх слід розглядати у світлі серйозної ситуації з безпекою, яка існує» — написав премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

На Різдво, 25 грудня, обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Згодом Норвегія на запит Латвії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до інциденту. Однак поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з обривом, і відпустила його.

8 лютого у винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель.

На тлі інцидентів НАТО створить нову місію «Балтійський вартовий», що патрулюватиме найважливіші райони Балтійського моря.