У Німеччині підозрюють диверсію в інциденті з обривом кабелів звʼязку у Балтійському морі

У Федеральному уряді Німеччини припускають, що два підводні кабелі звʼязку в Балтійському морі були пошкоджені умисно. Міністр оборони Борис Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок підозрюють, що це була гібридна атака.

Про це передає Tagesschau.

У кулуарах зустрічі з європейськими колегами в Брюсселі Пісторіус заявив, що треба вважати випадок обриву кабелю звʼязку між Німеччиною і Фінляндією диверсією. Поки що підтверджень цій версії немає. Утім, німецький очільник Міноборони відкидає варіант, що кабелі були випадково пошкоджені кинутими якорями.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок також вважає, що обрив кабелів є гібридною атакою. Вона розповіла про спроби залякування й у розмові з колегами з Польщі, Франції та Італії у Варшаві згадала імʼя Путіна.

«Це не може бути просто збігом», — наголосила Бербок на пресконференції у польській столиці.

Тим часом у спільній заяві міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Іспанії та Великої Британії звинуватили Росію в «систематичних атаках на європейську архітектуру безпеки» і додали, що Москва нарощує свою гібридну діяльність проти країн НАТО та ЄС.