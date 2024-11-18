Між Фінляндією і Німеччиною обірвався підводний кабель. Причини

Фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі.

Про це йдеться у її пресрелізі.

Кабель довжиною 1 173 км пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Міжнародні телекомунікаційні з’єднання Фінляндії захищені кількома маршрутами, і наслідки обриву одного кабелю залежать від рівня безпеки з’єднань постачальників послуг. Однак пошкодження кабелю обтяжує роботу інших, збільшуючи навантаження на них.

Yle

Директор Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив обрив кабелю для фінського видання Yle і зазначив, що причини інциденту зʼясовуються.

Причини можуть бути різними, адже кабелі чутливі до погодних умов і пошкоджень, спричинених транспортуванням. Найпоширенішою причиною обриву кабелю є діяльність людини, наприклад риболовля чи стоянка на якорі.

На думку професора з кібербезпеки в Університеті Ювяскюля Тапіо Франтті, обрив, найімовірніше, був не випадковістю, а навмисною дією.

Наразі компанія Cinia відправила ремонтне судно до місця обриву. Де саме він стався, не уточнюють. Зазвичай ремонт кабелів займає від 5 до 15 днів.

Що сталося на Balticconnector

У жовтні 2023 року газогін у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, було пошкоджено. Пізніше у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, пошкодилася приблизно одночасно з двома іншими.

У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газогін пошкодив якір — його знайшли на дні моря. А Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів.

У серпні 2024 року Китай визнав, що це його судно пошкодило трубопровід Balticconnector.