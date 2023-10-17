Швеція повідомила про пошкоджений кабель звʼязку в Балтійському морі

У Балтійському морі виявили пошкодження на телекомунікаційному кабелі, який прокладений між Швецією та Естонією.
Про це 17 жовтня повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.
Пошкодження виявили на території Естонії, приблизно за 50 кілометрів від острова Гіюмаа в бік Швеції. «Ми не можемо оцінити, що спричинило шкоду. Це не розрив кабелю, а часткове пошкодження», — сказав Карл-Оскар Болін.
Наразі незрозуміло, що стало причиною, але, за словами міністра, пошкодження, ймовірно, відбулися одночасно з виявленням витоку на газопроводі у Фінській затоці. Уряд зʼясовує, чи є звʼязок між цими подіями.
Збройні сили Швеції та Берегова охорона перебувають у контакті з естонськими колегами та пропонують підтримку в роботі щодо зʼясування обставин події. У Балтійському морі також спостерігається підвищена пильність.
- 10 жовтня у Фінляндії повідомили про витік з газопроводу Balticconnector — «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Аби пошкодити газопровід, потрібні спеціальні навички й обладнання. 8 жовтня оператори помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі. Balticconnector — це газопровід, який має дві гілки. Ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Довжина Balticconnector — 77 кілометрів, він почав роботу у 2020 році.