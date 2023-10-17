Швеція повідомила про пошкоджений кабель звʼязку в Балтійському морі

У Балтійському морі виявили пошкодження на телекомунікаційному кабелі, який прокладений між Швецією та Естонією.

Про це 17 жовтня повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Пошкодження виявили на території Естонії, приблизно за 50 кілометрів від острова Гіюмаа в бік Швеції. «Ми не можемо оцінити, що спричинило шкоду. Це не розрив кабелю, а часткове пошкодження», — сказав Карл-Оскар Болін.

Наразі незрозуміло, що стало причиною, але, за словами міністра, пошкодження, ймовірно, відбулися одночасно з виявленням витоку на газопроводі у Фінській затоці. Уряд зʼясовує, чи є звʼязок між цими подіями.

Збройні сили Швеції та Берегова охорона перебувають у контакті з естонськими колегами та пропонують підтримку в роботі щодо зʼясування обставин події. У Балтійському морі також спостерігається підвищена пильність.