Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що три інциденти з пошкодженням газопроводу і двох телекомунікаційних кабелів між Естонією, Фінляндією і Швецією «повʼязані між собою».

Про це пише Reuters.

«У нас є підстави вважати, що випадки Balticconnector і кабелів звʼязку повʼязані. Неможливо ні підтвердити, ні спростувати жодну версію (подій) щодо естонських кабелів звʼязку», — додала Каллас.

Наразі естонські слідчі розслідують роль двох кораблів — китайського NewNew Polar Bear і російського Sevmorput. Вони були поблизу місць пошкоджень, коли стався інцидент.

Що сталося з газопроводом і кабелями між країнами

8 жовтня газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, були пошкоджені. Фінські слідчі вважають, що це могла бути диверсія, проте ще не впевнені в цьому. Потім у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно одночасно з двома іншими. У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газопровід пошкодив якір — його знайшли на морському дні.

Balticconnector — це газопровід, який має дві гілки. Ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Протяжність Balticconnector становить 77 кілометрів, він почав роботу у 2020 році. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector.