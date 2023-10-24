Поліція Фінляндії оголосила основну версію пошкодження підводного газопроводу Balticconnector

Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії китайського судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.
Про це йдеться в заяві поліції Фінляндії.
Головний слідчий детектив Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.
Лохі заявив, що фінські слідчі кілька разів звʼязувалися з компанією-власником Newnew Polar Bear, але вона не захотіла співпрацювати. Фінляндія ініціювала міжнародну співпрацю з китайською владою, щоб продовжити розслідування.
Особливу увагу подальше розслідування зверне на те, чи не було в діях команди судна умислу або недбалості, додали в поліції.
- У ніч проти 8 вересня фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру можливого витоку газу. Згодом фінські ЗМІ повідомили, що в політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність росії до цього інциденту. І естонські, і фінські слідчі розглядають пошкодження газогону як результат «впливу ззовні». Однак вони не знайшли ознак вибуху.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector.