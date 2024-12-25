У Балтійському морі знову інцидент з кабелями — цього разу між Фінляндією та Естонією

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо повідомив, що в Балтійському морі 25 грудня обірвався підводний електрокабель, що зʼєднує Фінляндію та Естонію.

«Влада зберігає пильність навіть під час Різдва і розслідує ситуацію», — написав він і додав, що обрив не вплине на електропостачання фінів.

Ідеться про кабель EstLink 2, потужність якого сягає 650 мегават.

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«Не можна виключити ймовірність диверсії. Проте ми вивчаємо ситуацію в цілому і надамо додаткову інформацію, коли знайдемо причину», — заявив операційний менеджер фінського оператора електромереж Fingrid Арто Пахкін.

Частина команди Fingrid обстежить підстанцію, ще одна — територію між підстанцією та морем, а решта — сам підводний кабель.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині теж вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, що годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.