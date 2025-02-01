Обрив кабелю в Балтійському морі: Норвегія відпустила затримане судно з російським екіпажем

Норвегія відпустила норвезьке судно Silver Dania з російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією. Поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з інцидентом.

Про це повідомила норвезька поліція.

Екіпаж і судноплавна компанія співпрацювали з норвезькою владою. Поліцейський округ Тромса наразі провів низку слідчих дій і зробив усе, що просила Латвія. Хоч розслідування триватиме, проте Норвегія «не бачить причин, щоб корабель залишався в порту Тромсе».

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Шведська прокуратура почала розслідувати диверсію на кабелі та затримала судно, зареєстроване на Мальті, що вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня і на момент інциденту рухалося між шведським островом і Латвією.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

На Різдво, 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.