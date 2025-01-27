Швеція затримала судно за підозрою в диверсії на латвійському підводному кабелі

Шведська прокуратура розслідує диверсію на оптоволоконному кабелі в Балтійському морі, що на належить Латвії. Підозрюють судно «Вежень», його затримали.

Про це повідомляють Delfi та Expressen.

У розслідуванні беруть участь Служба безпеки Швеції, шведська поліція, Берегова охорона та Збройні сили Швеції, бо пошкодження кабелю виявили в економічній зоні країни.

Попередньо відомо, що судно, зареєстроване на Мальті, вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня, а 26 січня рухалося між Готландом і Латвією.

Премʼєр-міністри Швеції та Латвії поговорили про інцидент, і НАТО розпочало масштабну операцію в Балтійському морі за допомогою кораблів і літаків. Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевич підкреслив, що очікує якнайшвидшого результату розслідування пошкодження кабелю і тісної координації із союзниками.

Поліція Латвії також почала кримінальне провадження щодо інциденту за двома статтями Кримінального кодексу — умисне пошкодження майна з тяжкими наслідками та умисне пошкодження мережі електронного звʼязку загального користування.

Пошкоджений кабель належить Латвійському радіо (LVRTC). Він розташований на глибині понад 50 метрів. Характер пошкодження встановлять лише після початку ремонтних робіт.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив: влада встановила, що китайський корабель теж погрожував перерізати кабель живлення, що зʼєднує країни Балтії та Північні країни.

На Різдво, 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.