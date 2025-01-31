Обрив кабелю в Балтійському морі: Норвегія заарештувала судно з російським екіпажем

Поліція Норвегії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем — його підозрюють у причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі.

Про це повідомили у пресслужбі.

Судно заарештували за запитом латвійської влади, бо кабель обірвався в морі між Латвією та Швецією. Корабель йшов між Петербургом і Мурманськом.

У поліції зазначають, що екіпаж і судноплавна компанія добровільно співпрацюють з норвезькою владою. На борту зараз перебувають правоохоронці — проводять обшуки та допити, збирають докази.

Судно вже доставили до порту Тромсе. Коли його затримали, воно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя округу Тромс.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Шведська прокуратура почала розслідувати диверсію на кабелі та затримала судно, зареєстроване на Мальті, що вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня і на момент інциденту рухалося між шведським островом та Латвією.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

На Різдво, 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Однак, за даними WP, американська та європейські розвідки вважають, що обриви підводних кабелів у Балтійському морі й Фінській затоці сталися через морські аварії, а не через російські диверсії.