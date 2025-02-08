У Балтійському морі обірвався кабель російського «Ростелекому»

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель, там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомили берегова охорона, Yle та російські пропагандисти.

Про пошкодження кабелю берегова охорона повідомила близько 13:00. За ремонт кабелю відповідає російський корабель.

У Росії кажуть, що було пошкоджено підводний кабель «Ростелекома» в Балтійському морі. У компанії заявили, що пошкодження сталося через «зовнішній вплив».

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, які пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їхню несправність міністерство отримало інформацію ще 27 грудня.

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Він не прокоментував, чи повʼязані пошкодження російських кабелів з обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

На Різдво, 25 грудня, обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Згодом Норвегія на запит Латвії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до інциденту. Однак поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з обривом, і відпустила його.