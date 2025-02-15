Келлог: Росія має піти на територіальні поступки

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Росія має піти на територіальні поступки.

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

«Як на мене, це мають бути територіальні поступки, і не тільки територіальні. Може бути відмова використовувати збройні сили в майбутньому, зменшення кількості особового складу», — зазначив він.

Він також зазначив, що важливо, щоб Росія не формувала альянсів з Іраном, КНДР і Китаєм.

Келлог додав, що «з обох боків можуть бути якісь поступки».

13 лютого Келлог заявляв, що втрату українських територій можуть зафіксувати в спеціальній угоді.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.