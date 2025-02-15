Угода про корисні копалини та припинення вогню. Головне з пресконференції Зеленського за результатами конференції в Мюнхені

Президент Володимир Зеленський дав пресконференцію журналістам за результатами Мюнхенської безпекової конференції. Ось що він там сказав.

Про Європу за столом переговорів

У президента попросили прокоментувати слова спецпосланця Трампа Кіта Келлога про те, що Європи не буде фізично за столом переговорів про припинення війни в Україні.

«Війна не в Сполучених Штатах і не в ЄС, не дай Боже. Шкода, що війна в Україні. Саме тому Україна, я думаю, є лідером у цій справі — хто має бути за столом переговорів. І я думаю, що саме наша позиція є головною в цій справі», — сказав президент.

Про угоду щодо рідкоземельних ресурів

«Я президент і буду мати вплив на якість цього документа. І тому я не давав міністрам його підписувати. Він не готовий, не захищає нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо — говорити про інвестиції. Маючи від них профіт, можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все повʼязано з гарантіями безпеки. І цього звʼязку я поки що в документі не бачу», — сказав він.

Про начебто підготовку переговорів в Саудівській Аравії

Агентство Bloomberg написало, що вже наступного тижня може відбутися зустріч між високопосадовцями зі США та Росії, аби підготувати майбутню зустріч лідерів цих країн. За даними агентства, на зустріч у Саудівській Аравії запросили і представників України.

«Я не знаю. Ми про це не говорили. Щось друкують медіа. Я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч. Я не знаю, що це», — зазначив Зеленський.

Про вибори в Україні

За словами Зеленського, питання виборів на високому рівні не піднімається.

«Піднімає Путін. Іноді є голоси зі США, але на високому рівні ніхто не піднімає, всі розуміють наш закон. Що це порушення закону. А найголовніше, що можливості немає — дуже складно», — підкреслив він.

Про контракти для 18—24-річних

«Всі почали розуміти, що зʼявився контракт [для громадян 18—24 років]. Це дуже правильний крок з нашого боку. Як-то кажуть, коли не «бусифікація». Дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям. Це зрозуміло американським партнерам, бо у них вся армія контрактна», — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що на Заході зменшилася кількість закликів до зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про російські війська в Придністровʼї

«Контингенту там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2 500. Якщо чесно, я вважаю, що росіян там лишилося 1 000—1 500. Кілька тисяч вони вивели. Під час війни вони ж всюди брали його», — заявив очільник держави.

Водночас на питання про те, як росіяни вивели війська, Зеленський відповів, що це, на його думку, відбулося через Кишинів. Також він зазначив, що той контингент, який залишився, охороняє склади зі зброєю.