Як влада Грузії та Угорщини відреагувала на рішення ЄС призупинити безвізовий режим для грузинських дипломатів і посадовців

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відреагував на вчорашнє рішення Ради ЄС призупинити дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощений візовий режим і те, що грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися по візу.

Він заявив, що звинувачення Брюсселю в знищенні демократії, безумовно, є «фальшивими та лицемірними».

Як аргумент Папуашвілі наводить те, що раніше ЄС не помічав порушень з боку попередників нинішньої провладної партії «Грузинської мрії», за часів якої спростили видачу дипломатичних віз для грузинських посадовців.

Він згадує, що в той час у Грузії не розслідували вбивства, зокрема, експолітика, державного діяча Зураба Вазагашвілі. Спікер каже про те, що саме тоді уряд також встановив тотальний контроль над бізнесом у країні.

За його словами, йдеться і про фальсифікацію на президентських і парламентських виборах 2008 року, систему катувань увʼязнених у вʼязниці, «якої Брюссель не помітив і яку пізніше Страсбурзький суд назвав систематичними тортурами».

Рішення ЄС також прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«Угорщина не призупинить існуючу угоду з Грузією про безвізові поїздки для власників службових та дипломатичних паспортів. Ми вважаємо, що рішення про майбутнє країни має ухвалюватися не в Брюсселі, а в Грузії, і грузини ухвалили чітке рішення, незалежно від того, подобається це Брюсселю чи ні», — сказав він.

Що передувало

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада 2024 року заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинитьпідтримку грузинської влади й обмежить співпрацю з нею.

Литва та Естонія розширили санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.