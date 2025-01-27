Рада ЄС призупинила безвізовий режим для дипломатів і посадовців Грузії

Рада Європейського Союзу призупинила дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощений візовий режим. Тепер грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, що представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від легшого доступу до ЄС», — заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Також представники Грузії не матимуть переваг у вигляді скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість документів для підтвердження.

Рішення Ради ЄС — це реакція на ухвалений торік «Закон про іноагентів» і пакет законів про «сімейні цінності та захист неповнолітніх». Брюссель вважає, що це законодавство підриває фундаментальні права грузинського народу: свободу на вираження поглядів, право на приватне життя, право брати участь у громадських справах, а також посилює стигматизацію і дискримінацію.

Крім того, скасування безвізу — це відповідь на «жорстокі репресії з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних медіа», які почалися після того, як уряд Грузії 28 листопада 2024 року оголосив, що не розпочне переговори з ЄС до 2028 року.

Що передувало

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада 2024 року заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.