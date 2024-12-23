Ізраїль підтвердив, що стоїть за смертю лідера ХАМАС Ханії

Міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Ізраїль стоїть за вбивством лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханії 31 липня в Тегерані.

Про це передає The Times of Israel.

«Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі [хуситів] й обезголовимо її лідерів. Так само, як ми зробили з Ханією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді та Сані», — сказав Кац, виступаючи перед ізраїльськими військовими.

У своїй промові він погрожував єменським хуситам, яких підтримує Іран, і наголосив, що Ізраїль «завдасть серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені».

Ісмаїла Ханію вбили під час «ізраїльського рейду» на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня — в Іран він приїхав для участі в інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіана. Ханія керував політичними операціями ХАМАС і очолював політбюро руху, відігравав центральну роль у переговорах ХАМАС, зокрема про припинення вогню з Ізраїлем. Лідером ХАМАС Ханія став у 2017-му, він двічі відбував покарання в ізраїльських вʼязницях — у 1980-х і 1990-х роках.

Міжнародний кримінальний суд вимагав ордер на арешт Ісмаїла Ханії. Його та низку інших лідерів ХАМАС вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.