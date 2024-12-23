Романа Гринкевича триматимуть під вартою до 21 січня 2025 року

Суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу — його триматимуть під вартою до 21 січня 2025 року.

Про це з посиланням на його адвоката повідомляє «Суспільне».

Роману Гринкевичу також зменшили розмір застави до 302 мільйонів гривень.

Романа та його батька Ігора Гринкевича, який теж під вартою, підозрюють у шахрайстві при постачанні одягу для ЗСУ та інших незаконних оборудках.

Справа Гринкевичів

ДБР у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни й був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, як і Ігор та Роман Гринкевичі, зараз під вартою.

У квітні 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича — будинок і землю під ним у Празі.

У жовтні 2024 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування. Стороні захисту дали ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, після цього обвинувальний акт направлять до суду.

У листопаді цього року колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони Максиму Гриценку повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що він зменшив штраф Ігорю Гринкевичу на 93,5 мільйона гривень.

Його тримають під вартою. Експосадовець зможе вийти під заставу в 50 мільйонів гривень.