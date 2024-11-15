Суд відправив під варту експосадовця Міноборони, підозрюваного в зменшенні штрафу Гринкевичу на 93,5 млн грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Експосадовець зможе вийти під заставу в 50 мільйонів гривень. За інформацією джерел Бабеля у правоохоронних органах, його ім’я — Максим Гриценко. Він обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України.

У листопаді цього року екскерівнику повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що фігурант списав майже 94 мільйони гривень пені львівському підприємцю, який прострочив поставку товарів для Міноборони за контрактами. Судячи з деталей справи, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Як стверджується, підозрюваний уклав договори з фірмами Гринкевича на понад 1,5 мільярда гривень. Компанії мали постачити оборонному відомству військовий одяг у визначений термін. Але на той момент підприємства технічно не могли вчасно виконати замовлення.

Тоді бізнесмени звернулися до колишнього директора департаменту МО — хотіли перерахувати штраф і зробити його якнайменшим. Той уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів. Так штрафи за прострочені контракти зменшилися з майже 98 мільйонів гривень до 4,5 мільйона гривень.