Норвегія навчатиме українських пілотів F-16 у Португалії

З 2025 року Збройні сили Норвегії допомагатимуть інструкторам навчати українських пілотів винищувачів F-16 у Португалії.

Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.

До кінця цього року льотчики навчаються у Данії з допомогою Норвегії. З осені 2023 року Норвегія надає літаки та інструкторів, щоб тренувати українських льотчиків F-16 у Данії. Новий етап навчань перенесуть у Португалію.

Ці навчання — частина внеску Норвегії в Коаліцію протиповітряної оборони, де країни допомагають розвивати Військово-повітряні сили України.

«Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, який працює, щоб забезпечити українським льотчикам-винищувачам, технікам і наземному персоналу найкращу підготовку. Зараз Португалія переймає естафету від Данії, хоч і на коротший період», — наголосив міністр оборони Бʼєрн Арільд Грам.

Винищувачі для України

Винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди, Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16. На початку жовтня Нідерланди доставили в Україну першу партію літаків, а у грудні Україна отримала другу партію F-16 від Данії.

США переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодших курсантів, а не на досвідчених військових. У Штатах вважають, що молодь буде більш відкрита до західного стилю навчання і краще знатиме англійську мову.