Спецслужба Грузії попереджає про «загострення протестів» перед президентськими виборами — аж до людських жертв

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії заявила, начебто «деструктивні сили» планують вдатися до провокацій на мітингах напередодні 14 грудня. У цей день відбудуться президентські вибори.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

За даними спецслужби, «організатори деструктивної діяльності» нібито прагнуть максимально загострити ситуацію. Для цього, як стверджується, на протестах мають загинути дві-три людини. Провокації можуть розпочатися вже 10 грудня і триватимуть до 12—13 грудня, кажуть в СДБ.

Відомство звинувачує в цих подіях місцевих активістів, яких буцімто координують спецслужби іноземних країн.

«План відпрацьовується за сценаріями, характерними для «кольорових революцій», що включають різноманітні ритуальні сцени та поступові руйнування, які завершуються вбивствами мирного населення з метою ескалації подій», — йдеться в заяві спецслужби.

На підтвердження розповіли, що люди в масках пошкодили камери спостереження в зоні протестів. Це робили, щоб ускладнити ідентифікацію злочинців, переконують в СДБ. Там також висунули версію, що напад на журналістів під час мітингів — також задум їхніх організаторів. Спецслужбовці не пояснили, чому тоді поліція не допомогла медійникам.