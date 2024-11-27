США посилили санкції проти Венесуели через репресії після виборів

Міністерство фінансів США наклало санкції на 21 венесуельського посадовця, повʼязаного з Ніколасом Мадуро, за участь у репресіях після виборів президента у Венесуелі.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Під санкціями чиновники опинилися за те, що підтримували та виконували накази Мадуро про придушення громадянського суспільства, яке виступило проти оголошення його новим президентом. Серед них — високопосадовці національної гвардії, поліції, розвідки та Головного управління військової контррозвідки.

У США вважають, що після виборів венесуельські сили безпеки свавільно і масово заарештовували прихильників демократичної опозиції, жорстоко придушували протести та відмовляли людям у праві на мирні зібрання. Це включало і видачу ордера на арешт обраного президента Едмундо Гонсалеса, через що він виїхав із країни.

Також Державний департамент США працює над тим, щоб запровадити нові візові обмеження до 9 931 прихильника Мадуро, які підірвали виборчий процес у Венесуелі та/або несуть відповідальність за репресії. З усіх наразі ідентифікували майже 2 тисячі людей як таких, що підпадають під візові обмеження за їхню роль у підриві демократії, участь у значній корупції або порушення прав людини у Венесуелі.

Санкції проти Венесуели

США наклали суворі санкції на Венесуелу після переобрання Мадуро у 2018 році. США та інші західні країни не визнали результатів виборів. З 2019 року до нафтових обмежень додалася заборона на доступ Венесуели до фінансових ринків США.

У жовтні 2023 року США помʼякшили санкції після того, як уряд Мадуро й опозиція домовилися провести вибори у 2024 році, однак вже у квітні 2024 року їх відновили.

У липні у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили Мадуро. Опозиція не погодилась, у країні спалахнули масові протести. Уряд президента Мадуро затримав понад 2 400 людей після виборів, створивши те, що ООН назвала «атмосферою страху». США пропонували провести у країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом, але уряд не оприлюднив доказів перемоги. Європейський Союз не визнав Мадуро переможцем, не побачивши результатів голосування. США заявили, що є «переконливі» докази його поразки.

Пізніше Вашингтон конфіскував літак Мадуро — його купили всупереч санкціям. У відповідь уряд президента Мадуро звинуватив США в «піратстві» та «незаконному навʼязуванні своєї волі» в усьому світі.