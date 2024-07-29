У Венесуелі провели президентські вибори. І Мадуро, і опозиція заявляють про перемогу

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах — для нього це вже третій термін. За даними місцевої виборчої комісії, він набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Про це пише Reuters.

Голова Національної виборчої ради Венесуели Елвіс Аморосо заявив, що Мадуро переміг на підставі підрахунку 80% бюлетенів. Явка на виборах сягнула 59%.

Ніколас Мадуро. Wikimedia Commons

Reuters зазначає, що Мадуро оголосили переможцем, незважаючи на численні екзитполи, які вказували на перемогу опозиції. Раніше опитування компанії Edison Research показало, що Гонсалес має перемогти з результатом 65% голосів, а Мадуро — набрати 31%. Місцева компанія Meganalisis прогнозувала, що за Гонсалеса проголосують 65%, а за Мадуро — трохи менше від 14%.

Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога — це перемога миру і стабільності. Опозиція впевнена, що результати, як і на минулих виборах у 2018 році, підтасували.

«Результати неможливо приховати. Країна мирно обрала зміни», — написав Едмундо Гонсалес після закінчення голосування, але перед оголошенням офіційних результатів.

У своєму першому виступі після офіційних результатів виборів Гонсалес заявив про свою перемогу.

«Венесуельці та весь світ знають, що сталося», — сказав Гонсалес

Також опозиція заявила про порушення під час голосування. Представника від опозиції, який мав бути спостерігачем під час загальнонаціонального підрахунку голосів, не допустили. Також було кілька виборчих дільниць, куди опозиційні спостерігачі не змогли потрапити. Це важливий сигнал, враховуючи те, що уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і його звинувачували у фальсифікації попередніх виборів.