США відновили санкції проти нафтового сектора Венесуели

США з 18 квітня відновили санкції проти нафтогазового сектора Венесуели та звинуватили владу країни в переслідуванні політичних опонентів.

Про це повідомив Держдеп США.

У жовтні 2023 року США помʼякшили санкції після того, як венесуельський уряд Ніколаса Мадуро й опозиція домовилися провести вибори у 2024 році.

Мінфін США видав генеральну ліцензію на шість місяців, яка тимчасово дозволила вести бізнес із нафтогазовим сектором Венесуели. Її мали продовжити у випадку, якби Венесуела виконала свої зобовʼязання щодо проведення виборів і звільнення політичних вʼязнів.

Однак у Держдепі заявили, що влада Венесуели, попри виконання деяких зобовʼязань, не дозволила демократичній опозиції зареєструвати обраного ними кандидата, переслідувала і залякувала політичних опонентів, а також несправедливо затримувала численних політичних діячів і членів громадянського суспільства.

«Ми знову закликаємо Мадуро дозволити всім кандидатам і партіям взяти участь у виборчому процесі та звільнити всіх політичних вʼязнів без обмежень і затримок», — зазначили у відомстві.

Американський уряд видав тимчасову генеральну ліцензію 44a, яка дає 45 днів (до 31 травня) на згортання операцій з венесуельською державною нафтогазовою компанією PDVSA та іншими компаніями, де вона володіє 50% і більше.

Після завершення цього періоду санкції відновляться повністю.