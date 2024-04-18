США відновили санкції проти нафтового сектора Венесуели

США з 18 квітня відновили санкції проти нафтогазового сектора Венесуели та звинуватили владу країни в переслідуванні політичних опонентів.
Про це повідомив Держдеп США.
У жовтні 2023 року США помʼякшили санкції після того, як венесуельський уряд Ніколаса Мадуро й опозиція домовилися провести вибори у 2024 році.
Мінфін США видав генеральну ліцензію на шість місяців, яка тимчасово дозволила вести бізнес із нафтогазовим сектором Венесуели. Її мали продовжити у випадку, якби Венесуела виконала свої зобовʼязання щодо проведення виборів і звільнення політичних вʼязнів.
Однак у Держдепі заявили, що влада Венесуели, попри виконання деяких зобовʼязань, не дозволила демократичній опозиції зареєструвати обраного ними кандидата, переслідувала і залякувала політичних опонентів, а також несправедливо затримувала численних політичних діячів і членів громадянського суспільства.
«Ми знову закликаємо Мадуро дозволити всім кандидатам і партіям взяти участь у виборчому процесі та звільнити всіх політичних вʼязнів без обмежень і затримок», — зазначили у відомстві.
Американський уряд видав тимчасову генеральну ліцензію 44a, яка дає 45 днів (до 31 травня) на згортання операцій з венесуельською державною нафтогазовою компанією PDVSA та іншими компаніями, де вона володіє 50% і більше.
Після завершення цього періоду санкції відновляться повністю.
- США наклали суворі санкції на Венесуелу після переобрання Мадуро у 2018 році. США та інші західні країни не визнали результатів виборів. З 2019 року до нафтових обмежень додалася заборона на доступ Венесуели до фінансових ринків США.
- Венесуела має найбільший у світі запас нафти, але роки поганого управління і санкцій проти нафтового сектора майже зупинили економіку країни. Понад 7 мільйонів венесуельців — чверть населення — залишили країну. Інші живуть у бідності.