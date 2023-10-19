США послабили нафтові санкції проти Венесуели. Влада й опозиція країни домовилися про вибори

Уряд США послабив нафтові обмеження проти Венесуели після того, як влада і опозиція цієї країни домовилися про відкриті вибори у 2024 році.

Про це пишуть Reuters та The Washington Post.

Міністерство фінансів США видало загальні ліцензії для американських компаній на торгівлю з нафтогазовим сектором, а також золотою промисловістю у Венесуелі. Зміни дозволяють видобуток, продаж і експорт венесуельської нафти та газу без обмежень. Ліцензії діятимуть шість місяців і будуть продовжені, якщо влада Венесуели дотримуватиметься умов щодо президентських виборів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав поступки президента Ніколаса Мадуро позитивними, але зауважив, що у нього є час до кінця листопада, щоб послабити тиск на опозиційних кандидатів, почати звільнення політичних вʼязнів і «неправомірно затриманих» американців.

Уряд Мадуро пообіцяв дозволити всім партіям обирати своїх кандидатів у президенти, дозволити міжнародним спостерігачам стежити за голосуванням та надати всім передвиборчим кампаніям доступ до ЗМІ. При цьому угода не включала пункту, що Мадуро погодився дозволити кандидатам від опозиції, яким було заборонено обіймати державні посади, брати участь у виборах.

Такі кроки США відбулися після місяців переговорів, під час яких Вашингтон вимагав від Каракасу конкретних дій щодо демократичних виборів в обмін на скасування частини жорстких санкцій, запроваджених під час президентства Дональда Трампа.

WP зазначає, що угода, підписана між урядом Мадуро та опозиційними політиками у вівторок, 17 жовтня, може стати проривом і витягнути країну з багаторічної політичної та економічної ізоляції.