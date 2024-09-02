CNN: США конфіскували літак лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в Домініканській Республіці

США конфіскували літак лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, оскільки його придбання було порушенням американських санкцій. Літак вже перевезли до Флориди.
Про це пише CNN з посиланням на джерела.
Чиновники називають цей літак венесуельським еквівалентом літака Air Force One, він неодноразово зʼявлявся на фотографіях під час попередніх державних візитів Мадуро в різні країни.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд сказав, що літак незаконно придбали за $13 мільйонів через підставну компанію і контрабандою вивезли зі США, щоб використовувати для Мадуро та його наближених.
Літак Dassault Falcon 900EX використовувався для польотів «майже виключно на військову базу у Венесуелі та з неї».
- США наклали суворі санкції на Венесуелу після переобрання Мадуро у 2018 році. США та інші західні країни не визнали результатів виборів. З 2019 року до нафтових обмежень додалася заборона на доступ Венесуели до фінансових ринків США.
- У жовтні 2023 року США помʼякшили санкції після того, як уряд Мадуро й опозиція домовилися провести вибори у 2024 році, однак вже у квітні 2024 року їх відновили.
- У липні у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили Мадуро. Опозиція не погодилась, у країні спалахнули масові протести. США пропонували провести в країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом.