CNN: США конфіскували літак лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в Домініканській Республіці

США конфіскували літак лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, оскільки його придбання було порушенням американських санкцій. Літак вже перевезли до Флориди.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Чиновники називають цей літак венесуельським еквівалентом літака Air Force One, він неодноразово зʼявлявся на фотографіях під час попередніх державних візитів Мадуро в різні країни.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд сказав, що літак незаконно придбали за $13 мільйонів через підставну компанію і контрабандою вивезли зі США, щоб використовувати для Мадуро та його наближених.

Літак Dassault Falcon 900EX використовувався для польотів «майже виключно на військову базу у Венесуелі та з неї».