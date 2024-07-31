Опозиція Венесуели оприлюднила результати президентських виборів і заявила про свою перемогу

Опозиція Венесуели заявила про перемогу на виборах і опублікувала результати голосування. Згідно з ними, опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%.
Дані оприлюднила лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо.
Тим часом, за даними Національної виборчої ради, яку вважають підконтрольною уряду, переміг Ніколас Мадуро — за її даними, він набрав 51% голосів виборців, а кандидат Гонсалес — 44%.
Незалежні соціологи назвали перемогу Мадуро неправдоподібною, а лідери опозиції та закордонні спостерігачі закликали опублікувати результати голосування.
Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликали Венесуелу якнайшвидше оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах, щоб покласти край заворушенням у країні. Джерело в уряді Бразилії, пише «Голос Америки», заявило, що Лула наполягав, аби обидві країни дочекалися публікації підсумків голосування, перш ніж зайняти остаточну позицію щодо виборів у Венесуелі.
Адміністрація Байдена заявила, що маніпуляції на виборах позбавили заяву Мадуро про переобрання «будь-якої достовірності» і залишили можливість введення нових санкцій проти Каракаса.
Перу стала першою країною, яка визнала Едмундо Гонсалеса обраним президентом Венесуели. Міністр закордонних справ Хавʼєр Гонсалес-Олаечеа заявив, що цю позицію поділяють «численні країни, уряди та міжнародні організації».
У відповідь Венесуела оголосила про намір розірвати дипломатичні відносини з Перу. Голова МЗС Іван Гіль каже, що причина — заява Гонсалеса-Олаечеа, що «ігнорує волю нашого народу та нашу Конституцію».
Окрім Перу, до перегляду результатів президентських виборів також закликають уряди Уругваю, Аргентини, Коста-Ріки, Еквадору, Гватемали, Панами, Парагваю і Домініканської Республіки.
У МЗС України закликали венесуельський уряд утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.
«Вільні та чесні вибори означають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волю народу. Венесуельці заслуговують не меншого. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали», — йдеться в заяві МЗС.
Протести у Венесуелі
Протести проти оголошених результатів президентських виборів почалися ввечері 29 липня. Спочатку по всій країні почалися так звані демонстрації «касероласо» — тобто марш порожніх каструль. Демонстранти били в каструлі та сковорідки, протестуючи проти того, що Ніколас Мадуро оголосив себе переможцем на виборах. Після цього вуличні протести переросли в сутички з поліцією.
Протестувальники скандували: «Свобода!» і «Ця влада впаде!», палили розвішані по стінах і стовпах портрети Мадуро, покришки, сміття і машини. У кількох містах мітингарі повалили статуї колишнього президента Уго Чавеса — попередника Мадуро.
У столиці Каракасі поліція і силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. У відповідь деякі демонстранти кидали в них каміння, пляшки з горючою рідиною та інші предмети.
Неурядова організація Foro Penal заявляє, що через протести загинули щонайменше шість людей, ще 132 людини заарештували. Reuters повідомляє про щонайменше двох загиблих під час протестів: одна людина загинула в ніч на 30 липня у прикордонному штаті Тачіра, інша — 29 липня в місті Маракай на півночі Венесуели.
Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес заявив, що під час заворушень 23 військовослужбовці дістали поранень, зокрема вогнепальних.
Ніколас Мадуро прокоментував протести у спеціальному зверненні по телебаченню. Він заявив, що у Венесуелі намагаються вчинити «державний переворот фашистського і контрреволюційного характеру».
- 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%. Після цього опозиція теж заявила про свою перемогу і фальсифікацію офіційних результатів.
- Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника — Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна попинилася у глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції. Під час минулих президентських виборів у Венесуелі 2018 року протести тривали кілька місяців, але влада Мадуро і його Обʼєднана соціалістична партія встояли.