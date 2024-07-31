Опозиція Венесуели оприлюднила результати президентських виборів і заявила про свою перемогу

Опозиція Венесуели заявила про перемогу на виборах і опублікувала результати голосування. Згідно з ними, опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%.

Дані оприлюднила лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо.

Тим часом, за даними Національної виборчої ради, яку вважають підконтрольною уряду, переміг Ніколас Мадуро — за її даними, він набрав 51% голосів виборців, а кандидат Гонсалес — 44%.

Незалежні соціологи назвали перемогу Мадуро неправдоподібною, а лідери опозиції та закордонні спостерігачі закликали опублікувати результати голосування.

Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо (ліворуч) і кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес (праворуч) на протесті проти офіційних результатів виборів, 30 липня 2024.

Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликали Венесуелу якнайшвидше оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах, щоб покласти край заворушенням у країні. Джерело в уряді Бразилії, пише «Голос Америки», заявило, що Лула наполягав, аби обидві країни дочекалися публікації підсумків голосування, перш ніж зайняти остаточну позицію щодо виборів у Венесуелі.

Адміністрація Байдена заявила, що маніпуляції на виборах позбавили заяву Мадуро про переобрання «будь-якої достовірності» і залишили можливість введення нових санкцій проти Каракаса.

Перу стала першою країною, яка визнала Едмундо Гонсалеса обраним президентом Венесуели. Міністр закордонних справ Хавʼєр Гонсалес-Олаечеа заявив, що цю позицію поділяють «численні країни, уряди та міжнародні організації».

У відповідь Венесуела оголосила про намір розірвати дипломатичні відносини з Перу. Голова МЗС Іван Гіль каже, що причина — заява Гонсалеса-Олаечеа, що «ігнорує волю нашого народу та нашу Конституцію».

Окрім Перу, до перегляду результатів президентських виборів також закликають уряди Уругваю, Аргентини, Коста-Ріки, Еквадору, Гватемали, Панами, Парагваю і Домініканської Республіки.

У МЗС України закликали венесуельський уряд утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

«Вільні та чесні вибори означають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волю народу. Венесуельці заслуговують не меншого. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали», — йдеться в заяві МЗС.

Протести у Венесуелі

Протести проти оголошених результатів президентських виборів почалися ввечері 29 липня. Спочатку по всій країні почалися так звані демонстрації «касероласо» — тобто марш порожніх каструль. Демонстранти били в каструлі та сковорідки, протестуючи проти того, що Ніколас Мадуро оголосив себе переможцем на виборах. Після цього вуличні протести переросли в сутички з поліцією.

Протестувальники скандували: «Свобода!» і «Ця влада впаде!», палили розвішані по стінах і стовпах портрети Мадуро, покришки, сміття і машини. У кількох містах мітингарі повалили статуї колишнього президента Уго Чавеса — попередника Мадуро.

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У столиці Каракасі поліція і силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. У відповідь деякі демонстранти кидали в них каміння, пляшки з горючою рідиною та інші предмети.

Неурядова організація Foro Penal заявляє, що через протести загинули щонайменше шість людей, ще 132 людини заарештували. Reuters повідомляє про щонайменше двох загиблих під час протестів: одна людина загинула в ніч на 30 липня у прикордонному штаті Тачіра, інша — 29 липня в місті Маракай на півночі Венесуели.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес заявив, що під час заворушень 23 військовослужбовці дістали поранень, зокрема вогнепальних.