Венесуела видала ордер на арешт опозиціонера. США готують нові санкції

Суддя у Венесуелі видав ордер на арешт Едмундо Гонсалеса, кандидата від опозиції на нещодавніх президентських виборах у країні. Це сталося після запиту прокуратури, яка, як вважається, лояльна до президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє BBC.

Як тільки клопотання надійшло від прокуратури, суддя Едвард Брісеньо, який виносить рішення щодо терористичних злочинів у Венесуелі, задовольнив його і одразу видав ордер на арешт.

Після президентських виборів опозиційний блок Гонсалеса опублікував результати голосування, які показують, що він виграв вибори з відривом понад 30%. Саме ці дані призвели до видачі ордера на арешт.

За словами прокурора, політика звинувачують у «тяжких злочинах», зокрема, «узурпації» державних обовʼязків, фальсифікації документів, підбурюванні до непокори та саботажі системи.

Пан Гонсалес, який переховувався після виборів, не визнає провини. Ордер на арешт опозиційного політика свідчить про посилення політичної напруженості у Венесуелі, пише BBC.

Водночас Bloomberg ознайомилося з документами, у яких йдеться про те, що США готують нові санкції проти венесуельських урядовців у відповідь на спірне переобрання Ніколаса Мадуро в липні.

Міністерство фінансів США може оголосити 15 індивідуальних санкцій проти чиновників, повʼязаних з Мадуро, які, «перешкоджали проведенню вільних і чесних президентських виборів», пише Bloomberg.

До підсанкційного списку, ймовірно, увійдуть члени виборчого органу, Верховного суду Венесуели, Національної асамблеї, а також поліції розвідки та військової розвідки.

Державний департамент США хоче накласти візові обмеження на 34 родичів урядовців.

Санкції проти Венесуели

США наклали суворі санкції на Венесуелу після переобрання Мадуро у 2018 році. США та інші західні країни не визнали результатів виборів. З 2019 року до нафтових обмежень додалася заборона на доступ Венесуели до фінансових ринків США.

У жовтні 2023 року США помʼякшили санкції після того, як уряд Мадуро й опозиція домовилися провести вибори у 2024 році, однак вже у квітні 2024 року їх відновили.

У липні у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили Мадуро. Опозиція не погодилась, у країні спалахнули масові протести. Уряд президента Мадуро затримав понад 2 400 людей після виборів, створивши те, що ООН назвала «атмосферою страху». США пропонували провести в країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом. Але уряд Венесуели не оприлюднив доказів перемоги. Європейський Союз не визнав Мадуро переможцем, не побачивши результатів голосування. США заявили, що є «переконливі» докази його поразки.

Пізніше Вашингтон конфіскував літак Мадуро — його купили всупереч санкціям. У відповідь уряд президента Мадуро звинуватив США у «піратстві» та «незаконному навʼязуванні своєї волі» по всьому світу.