Росія вербує на війну в Україну єменців — їх обманом заманюють у РФ та змушують підписувати контракти, які вони не можуть прочитати

Росія завербувала сотні єменців для участі в бойових діях в Україні. Їх привезли в результаті тіньової операції з торгівлі людьми.
Про це пише Financial Times.
Єменські рекрути, які приїхали до Росії, розповіли FT, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони прибули за допомогою повʼязаної з хуситами компанії, їх примусово завербували до російської армії й відправили на лінію фронту в Україні.
У контрактах, підписаних єменцями, з якими ознайомилася FT, фігурує компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Салалі, Оман, компанія «Аль-Джабрі» в реєстраційних документах ідентифікується як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.
Вербування єменських солдатів, схоже, почалося ще в липні. Один з контрактів, з яким ознайомилися журналісти, був датований 3 липня і підписаний керівником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.
Один з рекрутів на імʼя Набіль розповів, що він був частиною групи з близько 200 єменців, призваних до російської армії у вересні після прибуття до Москви. Хоча деякі з них були досвідченими бійцями, багато інших не мали військової підготовки. За його словами, їх обманом заманили до Росії і змусили підписати контракти на службу, які вони не могли прочитати.
Набіль розповів, що його спокусили обіцянками прибуткової роботи в таких сферах, як «безпека» та «інженерія», він сподівався заробити достатньо грошей, щоб завершити навчання.
Абдулла, ще один єменець, який попросив не публікувати його справжнє імʼя, розповів, що йому пообіцяли бонус у розмірі $10 000 і ще $2 000 щомісячно, а також, можливо, російське громадянство, за роботу в Росії на виробництві безпілотників.
Він прибув до Москви 18 вересня. За словами чоловіка, його групу силоміць відвезли з аеропорту на обʼєкт за пʼять годин їзди від Москви, де чоловік, який говорив простою арабською мовою, вистрілив їм над головами з пістолета, коли вони відмовилися підписати контракт на службу, складений російською мовою.
За словами Абдулли, багато хто з першої групи прибулих загинули в Україні, бо були завезені на війну «шахраями, які торгують людьми».
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії, Шрі-Ланки та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинула. У соцмережах є вже відео і з африканцями в складі окупаційних військ РФ в Україні.
- До того ж, як пише Bloomberg, Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.
- А у жовтні 2024 року на фронт прибули перші солдати з КНДР — їх фіксували у Курській області.