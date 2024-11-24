Росія вербує на війну в Україну єменців — їх обманом заманюють у РФ та змушують підписувати контракти, які вони не можуть прочитати

Росія завербувала сотні єменців для участі в бойових діях в Україні. Їх привезли в результаті тіньової операції з торгівлі людьми.

Про це пише Financial Times.

Єменські рекрути, які приїхали до Росії, розповіли FT, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони прибули за допомогою повʼязаної з хуситами компанії, їх примусово завербували до російської армії й відправили на лінію фронту в Україні.

У контрактах, підписаних єменцями, з якими ознайомилася FT, фігурує компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Салалі, Оман, компанія «Аль-Джабрі» в реєстраційних документах ідентифікується як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Вербування єменських солдатів, схоже, почалося ще в липні. Один з контрактів, з яким ознайомилися журналісти, був датований 3 липня і підписаний керівником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.

Один з рекрутів на імʼя Набіль розповів, що він був частиною групи з близько 200 єменців, призваних до російської армії у вересні після прибуття до Москви. Хоча деякі з них були досвідченими бійцями, багато інших не мали військової підготовки. За його словами, їх обманом заманили до Росії і змусили підписати контракти на службу, які вони не могли прочитати.

Набіль розповів, що його спокусили обіцянками прибуткової роботи в таких сферах, як «безпека» та «інженерія», він сподівався заробити достатньо грошей, щоб завершити навчання.

Абдулла, ще один єменець, який попросив не публікувати його справжнє імʼя, розповів, що йому пообіцяли бонус у розмірі $10 000 і ще $2 000 щомісячно, а також, можливо, російське громадянство, за роботу в Росії на виробництві безпілотників.

Він прибув до Москви 18 вересня. За словами чоловіка, його групу силоміць відвезли з аеропорту на обʼєкт за пʼять годин їзди від Москви, де чоловік, який говорив простою арабською мовою, вистрілив їм над головами з пістолета, коли вони відмовилися підписати контракт на службу, складений російською мовою.

За словами Абдулли, багато хто з першої групи прибулих загинули в Україні, бо були завезені на війну «шахраями, які торгують людьми».