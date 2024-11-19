Reuters: Президент Бразилії обірвав дискусію G20 про війну в Україні, обуривши європейців

Європейські делегати на саміті «Великої двадцятки» (G20) у Ріо-де-Жанейро обурилися рішенням президента Луїса Інасіо Лула да Сілви опублікувати комюніке на день раніше, щоб зупинити обговорення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що шкодує, що комюніке G20 не підкреслило відповідальності Росії за початок повномасштабної війни проти України, особливо в її тисячний день.

«Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб зрозуміти, що Росія несе відповідальність... Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20», — резюмував він.

Формулювання позиції про війну РФ проти України було складним на зустрічах G20 від початку вторгнення. Зазвичай комюніке публікують наприкінці саміту, але Лула да Сілва вирішив затвердити текст у кінці пленарного засідання 18 листопада.

«Комюніке закрив президент Лула. Воно не відповідало тій позиції, яку ми могли б мати», — прокоментував президент Франції Емманюель Макрон.

Європейський чиновник, який захотів залишитися анонімним, назвав маневр Лули «брутальним», але його країна вирішила поважати прерогативу господаря саміту вирішувати, коли оприлюднити спільну заяву.

Дипломати досягли згоди про комюніке ще рано-вранці 17 листопада після інтенсивних переговорів, але того дня Франція та Німеччина почали тиснути на Бразилію, щоб вона змінила текст на тлі масованого російського обстрілу України того дня. Бразилія відмовилася.

Бразилія і війна РФ проти України

У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні Росії в Україну винен не лише Путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з Росією.

Також президент Бразилії пропонував віддати Росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир».

На початку 2023 року Лула да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та Росією для завершення війни.

Утім, у червні 2023 року бразильський президент засудив вторгнення РФ в Україну. До цього він займав нейтральну позицію і казав, що не хоче обирати сторону у війні, а прагне залишатися на «боці миру».

Через рік, у червні 2024 року, Лула да Сілва відмовився приїжджати на Саміт миру, який влаштовувала Україна. Він казав, що Бразилія братиме участь у дискусії про мир лише тоді, коли «дві сторони, що конфліктують, сядуть за один стіл». Бразилію як спостерігача представляла посол країни у Швейцарії Клаудія Фонсека Буцці. Країна не підписала комюніке.