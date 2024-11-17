За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Ось наслідки для України

За ніч і ранок Росія випустила майже 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. Однак через влучання і падіння уламків пошкоджені обʼєкти енергетики по всій Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни прицільно били по енергетичній інфраструктурі на всій території Україні. Летіли ударні дрони Shahed, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, серед яких «Циркони», «Іскандери», «Кинджали».

Надходили повідомлення про пошкодження обʼєктів енергетики з Івано-Франківщини, Волині, Вінниччини, Рівного та інших регіонів.

«Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації — пілотам F-16, «сушок» і МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ — усі організовано відпрацювали», — додав Зеленський.

У ДТЕК додали, що під ударом були теплоелектростанції. Обладнання станцій серйозно пошкоджене. Працівники підприємств уже відновлюють їхню роботу. Це стало восьмою масованою атакою на енергетичні підприємства ДТЕК за рік. Загалом від початку повномасштабної війни Росія била по теплоелектростанціях ДТЕК понад 190 разів.

Через знеструмлення кількох залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України затримуються пасажирські поїзди.

«Укрзалізниця» також повідомила, що на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє залізничників. Ще троє поранені.

Київ. По столиці окупанти запустили крилаті ракети Х-101/55 і «Калібр», аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер-М» (KN-23), ракети «Циркон», а також ударні дрони. Працювала ППО. Є пошкодження будинку і нежитлових приміщень.

Дніпро. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Одному пораненому чоловіку надають допомогу.

Львівщина. Через падіння уламків ворожої ракети пошкоджені гаражі, там зайнялися пожежі. На місці працюють вогнеборці. Загинула людина, яка перебувала в автомобілі на момент атаки. Ще двоє чоловіків поранені. Є пошкодження магістральної труби теплопостачання.

Telegram / ДСНС

Житомирщина. Пошкоджений житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, яка там виникла.

Telegram / ДСНС

Київщина. Уламки ракет пошкодили приватні житлові й господарчі будівлі, будівлю клубу та бібліотеки, а також два легковики.

Миколаїв. Після атаки дронів на місто кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро людей, серед них — дві дитини.

Одеса. Через ракетну атаку в місті зникли світло і вода. Не працює електротранспорт.

Полтавщина. Уламками ракети пошкоджені скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Є постраждалі. Одну людину у важкому стані доправили до лікарні.

Філіп Пронін / Полтавська ОВА

Запоріжжя. В області, як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Масштаби руйнувань зʼясовують. Відомо про двох поранених.