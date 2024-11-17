Трамп обрав кандидата на посаду міністра енергетики

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що обрав очільника Міністерства енергетики — ним стане керівник енергетичної компанії Liberty Energy Кріс Райт, який захищає використання викопного палива і підтримує у цьому Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Райт підтримає політику Трампа щодо максимального збільшення видобутку нафти та газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає вперше за десятиліття через розвиток електроавтівок, штучного інтелекту тощо. Політики не інвестуватимуть у відновлювані джерела енергії.

Райт — скептик щодо зміни клімату, раніше він казав, що йому байдуже, звідки береться енергія, «якщо вона безпечна, надійна, доступна і покращує життя людей», пише BBC.

Він називав активістів проти кліматичних змін панікерами та порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням із комунізмом радянського типу. І заперечував наявність кліматичної кризи.

Якщо його затвердить Сенат, Райт замінить Дженніфер Гранхольм, яка є прихильницею електромобілів та нових джерел енергії. Трамп також планує призначити Райта на посаду до нової Ради національної енергетики.

Під час свого першого президентства Трамп скасував сотні екологічних заходів і зробив Америку першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди.

У передвиборчій компанії напередодні цьогорічних президентських виборів Трамп заявляв, що вважає кліматичні зміни обманом, критикує витрати Байдена на чистішу енергію та зменшення залежності Вашингтону від викопного палива.

Трамп виступає проти розвитку ринку електромобілів. Він хоче анулювати стандарти паливної ефективності, встановлені демократами.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США. Колишню конгресвумен Тулсі Габбард він висуває на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США.

Антиваксера Роберта Кеннеді — молодшого Трамп пропонує на посаду міністра охорони здоров’я, а губернатора Північної Дакоти Дуга Бургума — на посади міністра внутрішніх справ США і голови нової Нацради з енергетики.

А на посаду прессекретаря Білого дому Трамп висунув 27-річну Керолайн Лівітт.