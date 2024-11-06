Дональд Трамп сформував свою вже другу президентську програму. Ось його пропозиції

Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп окреслив політичну програму на новий термін.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, він хоче зменшити зусилля уряду з дотримання громадянських прав, розширити повноваження голови держави та змінити роль Штатів на міжнародній арені.

Імміграція

Республіканець не гарантує, що боротьбу проти імміграції спрямують лише на нелегальних мешканців ​​США. Він пропонує «ідеологічно перевіряти» тих, хто в’їжджає до країни, та скасувати громадянство за правом народження. Це з високою ймовірністю вимагатиме змін Конституції. Політик прагне відновити програму першого терміну Remain in Mexico, яка обмежує імміграцію людей деяких національностей.

Аборти

На вимогу Трампа Республіканська партія вперше за десятиліття не закликала до національної заборони абортів. Майбутній президент стверджує, що скасування рішення «Ро проти Вейда» достатньо на федеральному рівні.

Проте Трамп не обіцяв накласти вето на національну заборону абортів. Активісти Pro-life кажуть, що республіканці стверджують, начебто плід повинен бути захищеним відповідно до положення про рівний захист 14-ї поправки до Конституції. Цей аргумент — «дорожня карта» для консерваторів, щоб домогтися заборони абортів по всій країні через федеральні суди.

Податки

Податкова політика Трампа в основному спрямована на корпорації та заможніших американців. Зокрема, мова про зниження ставки податку на прибуток підприємств до 15% з чинного 21%. Також його політика передбачає скасування підвищення податку на доходи найбагатших американців і закону про зниження інфляції, що фінансує боротьбу зі зміною клімату.

Тарифи й торгівля

Трамп не довіряє світовим ринкам, називаючи їх шкідливими для інтересів США. Він пропонує тарифи від 10% до 20% на іноземні товари. Аналітики прогнозують, що ці мита можуть спричинити падіння євро на 10%. Республіканець обіцяє відновити наказ від серпня 2020 року, який вимагає від Управління з контролю за продуктами й ліками купувати життєво необхідні медикаменти лише в американських компаній. Політик зобов’язується блокувати придбання будь-якої надважливої ​​інфраструктури в США китайськими покупцями.

Інклюзивність, громадянські та ЛГБТК-права

Майбутній президент прибере акцент на захисті ЛГБТК-людей. Він закликав призупинити програми DEI. Щодо трансгендерних людей, Трамп обіцяє покласти край «участі хлопців у жіночому спорті». Він скасує політику адміністрації Джо Байдена про поширення захисту цивільних прав у Розділі IX на трансгендерних студентів. Ймовірно, Конгрес під час терміну Трампа вимагатиме визнавати при народженні лише дві статі.

Регулювання та повноваження президента

Обраний очільник США хоче зменшити роль федеральних бюрократів і регулювання в усіх секторах економіки. Він обіцяє, що рахунки за комунальні послуги зменшаться завдяки усуненню перешкод у виробництві викопного палива. Трамп обіцяє зводити більше житла, змінюючи правила будівництва, хоча більшість з них запроваджують уряди штатів і місцеві самоврядування. Цей підхід значно посилить вплив виконавчої влади безпосередньо з Білого дому.

Політик переконаний, що президент має виняткові повноваження контролювати федеральні витрати навіть після того, як Конгрес виділив гроші. Це може спровокувати судові протистояння з Конгресом.

Освіта

Лідер республіканців пропонує використовувати федеральне фінансування як важіль для тиску на K-12. Це необхідно для анулювання терміну перебування на посаді, запровадження надбавок для вчителів і призупинення програми DEI на всіх рівнях освіти.

Соціальне забезпечення та лікування

Трамп виступає за захист соцзабезпечення літніх американців. Щоправда, невідомо, як його плани не оподатковувати чайові та понаднормову зарплату можуть позитивно вплинути на це. Адже звільнення цих коштів від оподаткування зменшить потік грошей на соціальні й медичні програми.

Закон про доступні ліки та охорона здоров’я

Обраний президент США закликає скасувати Закон про доступне лікування. Але він досі не запропонував альтернативу. Трамп розповідав про співпрацю з колишнім кандидатом у президенти Робертом Френсісом Кеннеді-молодшим, критиком вакцин і пестицидів, що використовують у сільському господарстві. Республіканець доручить Кеннеді «знову оздоровити Америку».

Клімат і енергетика

Трамп вважає кліматичні зміни обманом, критикує витрати Байдена на чистішу енергію та зменшення залежності Вашингтону від викопного палива. Зі свого боку, республіканець пропонує енергетичну політику, пов’язану саме з викопним паливом. Трамп виступає проти розвитку ринку електромобілів. Він хоче анулювати стандарти паливної ефективності, встановлені демократами.

Оборона та роль США на міжнародній арені

Дональд Трамп підтримує ідею більшої ізоляції Штатів у дипломатичному плані та захист інтересів економіки. Він обіцяє розширити армію та пропонує ввести нову протиракетну оборону — це ідея 40-го президента США Рональда Рейгана часів Холодної війни. Республіканець наполягає, що завершить війну РФ в Україні та конфлікт на Близькому Сході, не пояснюючи, як саме. Трамп резюмує свій підхід фразою Рейгана: «Мир через силу».