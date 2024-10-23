Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах

Курс євро може впасти на 10%, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, оскільки він планує запровадити широкомасштабні тарифи та скоротити внутрішні податки.

Такий прогноз дає одна з найбільших інвестиційних компаній США і світу Goldman Sachs, передає Reuters.

Фахівці Goldman Sachs вважають, що сценарій, за якого республіканці виграють президентські вибори й переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.

Як наслідок 10-відсотковий тариф США на весь імпорт і 20-відсоткове мито на китайську продукцію в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8—10%. Євро востаннє торгувався на рівні $1,083, а нижче паритету — в листопаді 2022 року.

Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції — це означатиме значно вищі процентні ставки в США, ніж в Європі, що підвищить привабливість долара.

У випадку вужчої політики, в якій Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, падіння євро очікується приблизно на 3%.

«Перемога демократів або розділений демократичний уряд, ймовірно, призведе до деякого початкового падіння долара, оскільки ринки переоцінюють перспективу більш драматичних змін у тарифах», — кажуть в Goldman Sachs.

У жовтні євро впав на 2,7%, оскільки економіка США відірвалася від Європи, а деякі інвестори очікують підвищення тарифів після можливої перемоги Трампа.