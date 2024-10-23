Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах

Курс євро може впасти на 10%, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, оскільки він планує запровадити широкомасштабні тарифи та скоротити внутрішні податки.
Такий прогноз дає одна з найбільших інвестиційних компаній США і світу Goldman Sachs, передає Reuters.
Фахівці Goldman Sachs вважають, що сценарій, за якого республіканці виграють президентські вибори й переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Як наслідок 10-відсотковий тариф США на весь імпорт і 20-відсоткове мито на китайську продукцію в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8—10%. Євро востаннє торгувався на рівні $1,083, а нижче паритету — в листопаді 2022 року.
Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції — це означатиме значно вищі процентні ставки в США, ніж в Європі, що підвищить привабливість долара.
У випадку вужчої політики, в якій Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, падіння євро очікується приблизно на 3%.
«Перемога демократів або розділений демократичний уряд, ймовірно, призведе до деякого початкового падіння долара, оскільки ринки переоцінюють перспективу більш драматичних змін у тарифах», — кажуть в Goldman Sachs.
У жовтні євро впав на 2,7%, оскільки економіка США відірвалася від Європи, а деякі інвестори очікують підвищення тарифів після можливої перемоги Трампа.
- Брюссель розробляє двоетапну торгову стратегію для протидії Дональду Трампу на випадок, якщо він знову стане президентом США, писало в липні видання Financial Times. У ЄС вважають, що вже анонсований Трампом універсальний збір на імпорт у 10% призведе до скорочення експорту з ЄС приблизно на €150 мільярдів щороку.
- За час свого президентства Трамп уже вводив на мита на товари з ЄС. Це сталось у 2018 році, тоді він запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму €6,4 мільярда з міркувань національної безпеки, ЄС відповів на це введенням мита на суму €2,8 мільярда. Під ці мита тоді потрапили й українські сталеві вироби.